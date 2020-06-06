美國政府高層透露，川普總統下令五角大廈在9月前從德國撤走近萬名美軍，這讓外界憂慮美國參與捍衛歐洲的決心。消息人士稱，該計劃與德國總理梅克爾拒絕赴美參加原定於本月舉行的七國集團（G7）峰會無關。但川普上台以來，華府與柏林之間的關係不時出現緊張，而今此舉可能被解讀為雙方裂痕擴大。

《華爾街日報》5日援引多名美政府官員的話報導說，目前駐德美軍約3.45萬人，川普政府計劃撤離約9500人。其中一些士兵將轉移到波蘭及其他盟國，另一些人返回美國。此外，計劃還要求在任何情況下駐德美軍人數都將限制在2.5萬以內，而目前駐德美軍人數在輪換或演訓時最多能增至5.2萬。

報導說，白宮國安顧問歐布萊恩最近簽署了備忘錄，要求作出這一軍力調整。消息人士說，美政府自去年9月就開始討論該計劃，稱該計劃與梅克爾幾天前拒絕赴美參加原定本月舉行的G7峰會無關。

美國國安會議發言人只在回答記者提問時說，「目前」沒有做任何公布。但是作為武裝部隊總司令，川普要時常檢查軍隊的部署以及國外駐軍的狀況。這位發言人同時強調：「美國將繼續與我們的親密盟友德國進行合作。」

柏林聯邦外交部對此未加表態。德國聯邦議院的外交政策專家尼克（Andreas Nick）則對德國之聲說，這應該是出於政治動機的決定。德國政府之前並未獲悉美方的這一舉動，這是「很不尋常的做法」。尼克表示，這一切顯示，這應該並非一個技術性決定，「而是純粹出於政治動機的決定」。

《華爾街日報》沒有談及計劃撤軍的原因，但提到川普一再要求德國增加國防開支。北約（NATO）國家設定的目標是將其經濟產出的2％用於國防，然而德國距離這一目標還路途遙遠。

去年美國就已經威脅要從德國撤軍。當時的美國駐德大使格倫內爾（Richard Grenell）在八月份曾表示：「讓美國納稅人繼續為在德國的5萬多名美國人支付費用，而德國卻將其貿易盈餘用於國內目的，確實是個侮辱。」

德國是美國駐軍數量最大的歐洲國家。目前美國在歐洲駐紮著4個作戰旅，其中3個駐紮在德國，一支作戰旅駐紮在義大利。在德國的美國士兵分別駐紮在巴伐利亞邦和萊茵蘭-普法爾茨邦。

自川普上台後，美德關係不時出現緊張，兩國在伊核問題、「北溪-2」天然氣管道項目及軍費開支等問題上有不小分歧。而近來美陸關係緊張升高，美國許多盟國都面臨了選邊站的壓力。

而德國今年下半年將任歐盟輪值主席國，視原定9月在萊比錫召開的陸歐峰會為重頭戲，按照規劃，萊比錫峰會的目標是調整陸歐關係，尤其是已經談判了幾十個回合、歐洲經濟界翹首以盼的陸歐投資協議將在會議期間簽署。不過，德國政府3日晚間透露，陸歐峰會因為疫情延期。

5月底，大陸人大通過「港版國安法」，也為陸歐峰會增添了變數。不過德國外長馬斯稍早前曾表示，不會因為「港版國安法」爭議就考慮取消陸歐峰會。考量到德國經濟，梅克爾政府的對陸策略十分謹慎，在國內也因此受到質疑。

5月29日，歐盟27國外長開會討論香港問題後，發表聲明對「港版國安法」表達「嚴重關切」。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利表示，「一國兩制」面臨嚴重風險，但他也指出，制裁大陸無法解決香港問題，因此歐盟無意考慮制裁陸方。

(中時 )