嘉義一名30歲陳姓男子，日前在網路上看到一個號稱可利用蝦寶網手機APP兼職賺錢的廣告，表示只要在購物網站協助賣家刷（增加）好評及交易量，若刷滿一定次數，就能以「儲值本金」額度計算「回饋佣金」，以儲值1萬元為例，只要達到績效就能回饋佣金400元，而獲取的佣金還可以再投入當作儲值本金，讓佣金利上加利，如果邀請好友加入，還能以更優惠的比例計算佣金。

陳男認為，用這種方式賺錢輕鬆，又不受時間空間限制，很適合當作兼差的額外收入，便立刻匯出2萬元至客服人員指定帳戶，作為儲值本金，不料匯出款項隔天，就發現該網站已關閉，投資金額有去無回。

彰化另一名年約30歲林姓男子，也在網路上看到蝦寶APP的廣告，誤信了刷網路評價賺取佣金，同時可進行投資的話術，一共儲值2萬6000元至對方指定帳戶。

林男在達到績效後，透過該APP的客服人員申請提領佣金及本金一共3萬2000元，也成功收到款項入帳，但是2天後即發現該APP已無法登入，以致無從確認入帳的款項是否確實為派發的佣金與本金，還是自己的帳戶被詐騙集團當作人頭帳戶，匯入的金額或許是其他被害人遭詐騙的款項，進而決定報警處理。

警方表示，受疫情影響，許多民眾陷入經濟困境，導致假求職類詐騙案件層出不窮，尤其網路購物是民眾普遍愛用的購物管道，如今出現「刷評軍團」假造網拍賣場好評、衝高交易量的手法，打著「只要存錢、就能賺錢」的口號，吸引民眾加入，不單以假資訊欺騙消費者，求職民眾本身欲以刷評賺取佣金所投入的本金，也同時慘遭詐騙毒手，甚至個人的帳戶也可能成為人頭帳戶。

刑事局呼籲，民眾在網路上看到標榜工作輕鬆、投資獲利高的廣告話術，務必提高警覺，並確認工作內容無違法之虞，避免在不知不覺中，誤以為自己從事的工作只是簡單的網拍小幫手，實際上卻成了詐騙集團的幫凶。

(中時 )