台灣大哥大與世新大學6日特別舉辦一場別開生面的「5G畢業典禮」，世新大學並特別邀請台灣大哥大總經理林之晨進行演講，林之晨以「沒有奇蹟 只有累積」勉勵畢業生，並巧妙的運用「世界」、「新聞」、「大學」三個呼應校名的個人親身故事，鼓勵畢業生們解決問題，讓自己與周遭的人擁有更好生活。

林之晨在演講開場時便提到，當年他在台灣大學花了六年念完學位，想到要跟學弟妹一起領畢業證書，有些尷尬，所以沒參加畢業典禮，因此，特別感謝世新大學給他補修大學畢業典禮的機會。

林之晨表示，接任台灣大總經理一年多來，啟動許多新計畫，但好比玩遊戲開啟副本，要打完魔王掉出寶物，可能還要5～10年的時間，所以他決定先以個人故事向畢業生們一起分享。

林之晨首先以「世界」為故事，提到他曾擔任碩網公司大中國區總經理，看到崛起的中國，之後到美國紐約念MBA，和同學創辦網路公司，見證美國經濟從達康泡沫中復甦，以及次級房貸風暴的慘況。同時他也看到 Google、Facebook、Twitter、YouTube等新媒體公司，逐漸成為一方之霸，再加上Android與iPhone手機的普及，讓傳統媒體陷入苦戰。最後，他回台創立AppWorks，輔導近400家新創公司，年營業額加總達到新台幣1,500億元。

林之晨強調，世界不是平的，新典範總先在某個地區發生，「未來」就在世界某處，期許畢業生不只是當台灣的國民，更要當世界的公民。

其次，林之晨以「新聞」故事分享他為了幫助創業者、投資人了解新創圈進展，與朋友成立了「TechOrange科技報橘」，多年來，堅持耕耘內容的質與量，目前已成為Alexa(計算網路流量網站)上的台灣流量前百大網站。他強調，創辦媒體過程很艱辛，就像人生中很多事一樣，只要真心認為這件事重要，能解決真實存在的問題，就應該去做，過程中不用理會酸民，而是以務實、按部就班的態度去努力。 另外，林之晨也以「大學」故事道出他印象深刻的求學經歷，他說，當初他沒考上想念的電機或資工，勉強讀了化工系，結果大一就被當15學分，其中還包括兩科零分，但時間快轉 20年，人生卻出現了戲劇性的結果，那是因為他找到自己的天命，也就是努力要幫台灣成為數位強國，因此，日以繼夜的為這個目標付出。

他除了每天5點起床晨讀，一天看50～100篇文章外，更已發表1,300篇網誌、專欄，寫了三本暢銷書，跟大家分享新知與觀念。此外，他也與AppWorks輔導過的創業者們教學相長。

林之晨強調，他今天的人生進度，並不是因為他聰明，而是找到了方向，以及長期努力學習與積累的結果。

林之晨認為，大學不是一間學校，而是一種面對人生的態度，只要不斷學習，終究會累積足夠實力，創造出更大結果，他以「沒有奇蹟 只有累積」這句話，送給畢業生，願大家都能成為那個讓自己驕傲的人。

(工商 )