劉樂妍發文。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

大陸網友回應。（圖／翻攝自劉樂妍微博）

高雄市長韓國瑜遭罷免案今(6日)投票結果出爐，稍早同意票已破門檻57萬4996票，罷免成功。消息傳開，幾家歡樂幾家愁，先前回到大陸的劉樂妍則無奈生氣發文說：「高雄人，你們會後悔的」。

今年初總統大選前，劉樂妍曾在微博分享尊重韓國瑜的6點理由，指韓沒用「貪二代」這個弱點打擊過陳其邁是仁；誰過來選誰接爛攤子，他來選，這是義；不造謠是禮；對答如流是智；不亂開選舉支票是信；陳水扁羞辱老榮民，韓國瑜送他一巴掌，這是勇，讚揚韓國瑜擁有仁、義、禮、智、信、勇6項美德。

今韓國瑜罷免案確定通過，劉樂妍稍早曬出新聞截圖，寫下：「高雄人，你們會後悔的。鬼島繼續沉淪吧」，大陸網友回應：「有什麼後悔？韓國瑜活該，貪心不足蛇吞象」、「國民黨真是毫無戰力，被民進黨壓在地上踹了」、「韓國瑜之後……誰是下一個罷免目標？」、「哎！樂妍別傷心！」。

(中時電子報)