中華跆拳道培訓隊「超前部署」，在8月的東京奧運模擬賽前，6日在國訓中心先替亞錦賽國手舉辦閉門對抗賽，東奧亞洲區資格賽國手羅嘉翎，以客隊選手之姿踢館成功，與陳鵬仁還有伊朗籍陪練員亞洋，均抱走新台幣3000元獎金。

因新冠肺炎大流行，2020年各大運動賽事上半年都停擺，包括3月在黎巴嫩貝魯特的亞錦賽，攸關奧運門票的亞洲區資格賽也無限延期，打亂培訓隊備戰計畫，因而早有辦對抗賽計畫。中華隊總教練劉祖蔭表示，2月後就沒國際賽參加，但為給選手一個動力，因此提出讓亞錦賽國手與其他國內好手進行閉門對抗賽，主要在維持身體狀況，與體重控制的習慣。

這場對抗賽由亞錦賽國手為主隊選手，非培訓隊選手為客隊選手，客隊選手贏一場3000元獎金，比賽分上午下午兩個時程，一名培訓隊選手最多會遇上兩名不同選手。「我們原本想7月再辦一場，針對奧運資格賽的國手的對抗賽，剛好體育署與國訓在8月舉行東京奧運模擬賽，就順延到8月。」劉祖蔭表示，今天的對抗賽也算是一次暖身賽。

亞錦賽男、女各6量級，4名奧運資格賽國手除57公斤級的羅嘉翎外，男子68公斤級的黃鈺仁、80公斤級劉威廷，女子49公斤級蘇柏亞，都具亞錦賽國手資格。

身高183公分、今年從三民高中畢業的羅嘉翎，先以7比4擊敗2019年世大運銀牌陳宥庄，之後與林庭如(亞錦賽62公斤級國手)激戰到第3回合以7比9落後，跟著被對方側踢得分，倒數24秒旋踢命中為時已晚，以9比11落敗。

羅嘉翎表示，2月富吉拉公開賽後，就再沒有比賽過，「踢起來不太習慣，有點生疏，今天的狀況不太好，最近又強調基礎訓練，對比賽的感覺還不習慣。」由於奧運亞洲區資格賽延期，加上東京奧運也延後到2021年，羅嘉翎認為，多少狀況受影響，「多了很多時間準備，可以有更多機會改進自己缺點，但心情多少會有點倦怠。」

8月的奧運模擬賽，黃鈺仁、劉威廷、蘇柏亞以及羅嘉翎，要各自面對3名國內好手，全勝才能獲得獎金，中華跆協秘書長戴淑華指出，雖曾爭取提高獎金，不過目前已經定案，全勝獎金就是5000元，且要全勝才能拿到。

(中時 )