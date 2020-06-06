紙風車劇團、綠光劇團位在新北市八里的工作室，6日凌晨大火，布景道具付之一炬。新北市文化局副局長于玟表示，不排除比照雲門舞集模式協助重建，但得看紙風車想法。對此，紙風車文教基金會副執行長張敏宜表示，「事情才剛發生，團隊還在討論，目前先把手邊短程的事情處理好，中、長程的基地會再思考。」

2008年，雲門舞集位於八里的鐵皮屋排練場同樣發生大火，多年心血付之一炬。經由新北市府協調，透過BOT取得公有地興建現在的淡水雲門淡水園區，這是新北市首件以「促進民間參與公共建設法」簽約的案件，也是台灣表演團隊首次和政府合作推動BOT，取得40年營運權，表現良好可優先續約10年。

張敏宜表示，不排除尋覓未來長遠基地的可能性，「但暫時還沒能思考，一切皆尚待了解中。」張敏宜表示，目前首要任務，在於快點找到布景工廠，「讓我們可以把布景道具做回來，慢慢完成五成、八成演出，實現對孩子們的承諾、對綠光觀眾的承諾。」

同樣在八里設有大型倉庫的當代傳奇劇場，坪數為200坪，目前存放數百套戲服和布景道具，行政總監林秀偉表示，「我們祈禱紙風車能從災難中，獲得各界幫助，再度重啟，同時呼籲政府，別等團隊燒了，才給基地，必須正視表演團隊四處流浪，沒有基地，無法永續經營的困境。」

林秀偉建議，「政府可釋放公有土地、閒置空間建築，讓優秀團隊進駐，發展多元的文創產業，為台灣留下文化財。」

(中時 )