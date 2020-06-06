韓國瑜一如預期遭到罷免，一位核心人士說，今年初總統敗選之後，韓國瑜沒有立即改組市府小內閣，無法讓人有耳目一新的感覺，即註定被罷命運，韓國瑜怪不了別人，一切都要怪他自己。

這位核心人士表示，今年1月11日總統敗選之日，就有不少人建議韓國瑜立即改組市府小內閣，注入年輕新血，並大刀闊斧改革市政，可惜韓國瑜遲遲沒有動作，讓高雄人感覺不到一絲溫度，反而少數藍皮綠骨者得以操控市政，等而下之，一些國民黨市議員也頻頻與綠營暗通款曲，彼此裡應外合，韓國瑜不垮也難。

牆倒眾人推。當韓國瑜敗象已現之際，藍營愈來愈多人倒向綠營，以及早布局後韓時代，特別是民進黨重新執政之後，必定重新分配利益，不早一點向綠營輸誠，以民進黨恩怨分明的性格，屆時一定被排除在外，甚至於遭到清算，與其跟著一個即將傾倒的大廈，不如另尋靠山。

更令人痛心的是，黨中央不僅沒幫忙，還有人頻頻在後面扯後腿，原本要推動的0606監票部隊也因此瓦解，一個如此離心離德的團隊怎能不垮？

這位核心人士也為台灣的民主憂心，因為只要百分之25的選票就可以罷免過半當選的人，未來將永無寧日，台灣恐陷入年年選舉的日子，她特別點名立委，明年2月1日滿任1年即可罷免，現在開始連署，明年2月1日提出，恐怕很多人要皮皮挫。

(中時電子報)