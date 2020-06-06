苗栗縣政府消防局第二大隊於6日下午，在竹南鎮「假日之森」辦理聯合救生演練。（苗栗縣政府消防局第二大隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局第二大隊邀請曾救過溺水7人的衝浪玩家現身說法。（苗栗縣政府消防局第二大隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

消防局第二大隊指出，衝浪玩家Tony曾在上月在假日之森救援母子2人。（苗栗縣政府消防局第二大隊提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣政府消防局第二大隊於6日下午，在竹南鎮「假日之森」辦理聯合救生演練，結合在地水上運動業者及玩家合作，在事故第一時間以衝浪板等浮具救援，後續支援民間救難團體、海巡署及消防局等協力CPR、搬運及後送，統整各單位救援能力並發揮最大效能，以維護每位遊客的安全。

炎炎夏日，民眾喜愛戲水消暑，卻往往忽略身處危險水域，消防局第二大隊為提升海域救生技巧，邀請海巡署中部分署第三岸巡隊、苗栗縣海上救生協會、苗栗縣義勇消防總隊鳳凰志工大隊竹南鳳凰志工隊，及假日之森衝浪俱樂部SPOT等單位參與演練。

現場邀請曾參與救援的衝浪玩家，分享實際案例，演練結束後，於沙灘設立2攤位，向遊客宣導CPR、海域觀潮地形識別安全教育，以及戲水安全注意事項等。

第二救災救護大隊長曹春風表示，假日之森海域成為熱門海上活動景區，隨著天氣炎熱將有更多遊客前來戲水，不熟悉海域者易發生危險，希望建立海域救生機制SOP，注意安全性更要進行整體規畫，投入人員管理，提高教育宣導及救援動能，讓每位戲水客都能平安徜徉大海。

(中時 )