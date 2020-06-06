高雄今罷韓成功，台灣制憲基金會表示，同樣屬於人民重要憲法權利的「創制權」同罷免權一樣重要。而日前送件中選會的「制憲意向公投」即為創制權的具體展現。執政團隊應拿出政治勇氣，對於憲政進行大刀闊斧的改革。

制憲基金會強調，罷免是現代民主政治的重要監督手段，人民以手中的選票代替槍桿，表達對於政府的心聲。對此公民權利的行使表達高度肯定。

台灣制憲基金會執行長林宜正認為，罷免是憲法賦予人民重要權力，旨在使人用和平手段解決公共議題，被罷免人不應視罷免為洪水猛獸，而應該更謙卑的面對民意的轉變。高雄市政府應該認真思考，為何有這麼多高雄民眾要罷免一個當初人氣居高不下的市長？這不是簡單一句「被有心人士操作」可以回答的問題。

林宜正強調，根據基金會最新民調指出，高達九成一的民眾支持台灣變成一個「正常國家」，這顯示民眾普遍認為現行中華民國憲法使台灣仍「不正常」。基金會發起「制憲意向公投」也是秉持反映民意的角度出發。

林宜正呼籲政府順應多數民意，正視台灣目前憲法與中國關係糾纏不清的事實。此一事實不但對台灣無益，反而在疫情中的有害面向一覽無遺。執政團隊應拿出政治勇氣，對於憲政進行大刀闊斧的改革。

(中時 )