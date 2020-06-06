羅智強臉書嗆陳時中。（摘自羅智強臉書）

針對「小明」遲遲無法返台，衛福部長陳明中說他身上掛滿箭靶，歡迎來射。國民黨革實院長羅智強今在臉書回嗆：「一哭成名的陳時中，可看見無辜孩子的眼淚？」

羅智強指出，陳時中說他身上掛滿箭靶，歡迎來射；「陳部長，如果你身上掛的是箭靶，你要不要看看，可憐的小明們，身上被陳大部長射穿的滿滿彈孔？」看看這位網友的留言，曾經一哭成名、也是為人父母的陳部長，會否流淚？

羅智強貼出網友留言內容為「女兒的國三同學寒假回去看外公就回不來，只有他一個人在大陸每次打電話回來就是哭啊~想爸媽想家人，時鐘部長的一句話他錯過了會考錯過了畢業典禮，也許他要再錯過他的高中學業了，他有什麼錯？ 為什麼外籍移工都可以檢疫入境了他不行？一點人道主義思想都沒有，小孩何辜？人權只能用在民進黨員身上嗎？」

他說，小孩何辜？一個官員的冷血無情，就讓孩子與父母骨肉分離數個月，錯過會考、錯過畢典、錯過學業，留下一輩子的陰影在心頭。如果，這個孩子，是陳時中的孩子，「陳時中，你還能泰然自若的說，身上掛箭靶歡迎來射？」

羅智強嗆說：「陳大部長，有防疫英雄的金鐘罩，加上網軍護體的鐵布衫，你的身上有再多的箭靶，也沒人敢射，誰射誰倒楣。但那些無權無勢、年幼稚弱的小明們，您的一箭『自己選的國籍，自己承擔』，這些台灣之子就被您一箭穿心，在劫難復。您於心何忍？」

(中時 )