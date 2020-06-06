美國總統川普昨天在白宮記者會上表示，新冠肺炎疫情讓他稍稍對中美貿易第一階段協議有了不一樣的看法。隨後在緬因州與漁業代表舉行的會議上，再次威脅對中國大陸加徵關稅，原因並非不滿大陸隱匿新冠肺炎疫情或通過港版國安法，而是為了龍蝦。

川普5日在緬因州出席競選造勢活動，他威脅除非中國及歐盟降低美國龍蝦關稅，否則美國會立刻對歐盟產汽車加徵關稅，逼歐盟改變立場，此外他還指示白宮貿易顧問納瓦羅研究中國，找出「對中國來說非常重要的東西」，然後對它徵收懲罰性關稅。川普開玩笑地說：「納瓦羅就要成為龍蝦王了。」

緬因州是美國龍蝦重要產地，川普此行與當地漁民見面拉票。中美貿易戰開打後，大陸2018年宣布向美國多種產品加徵關稅，美國龍蝦也在關稅清單上。

另外，川普周五在白宮舉行記者會時，也談到中美貿易協議。他稱：「我想我對美中貿易協議的看法，比3個月前稍稍有了改變。與中國好相處會是件好事。我不知道是否會實現。我到時會讓你們知道。」

(中時 )