徐榛蔚說，位在吉安鄉稻香的佛光山月光寺，是地方信仰中心，帶來正向力量、安定社會力量。（花蓮縣府提供／王志偉花蓮傳真）

佛光山月光寺今舉行新建工程七寶奠基典禮，由佛光山寺副住持慧昭法師主法，完工後將成為宗教藝文交流中心，深化地方文化內涵。花蓮縣長徐榛蔚、四維高中校長黃英吉、吉安鄉長游淑貞與地方各界、護法信徒300餘人同霑法喜，祈求佛陀加被建寺圓滿順利。

莊嚴的爐香讚梵唄聲中揭開序幕，主法和尚慧昭法師帶領大眾誦持《心經》，隨後進行「七寶入函」，在場信徒依序到佛前將香花碟中的寶石放入寶盒中。並在祈願祝福中，將佛光磚、紅布、錢幣、鐵釘、木炭、鉎鐵、五穀、七寶盒等入基，並將大眾誦持數億佛號、經典的功德及七寶封入寶盒中，再置入地底建築基地中心點，象徵鞏固弘法。

慧昭法師開釋時以豬八戒的典故，闡述跟對團隊的重要性，並引用愛因斯坦相對論，指出宇宙間的物質可與能量轉換，勉勵信眾接觸正向能量。慧昭法師指出，佛光山開山宗長星雲法師具有超大正能量，許多信眾聆聽著，心中充滿法喜。

徐榛蔚表示，位在吉安鄉稻香的佛光山月光寺，是地方信仰中心，為花蓮帶來正向力量、安定社會並淨化人心。佛光山星雲大師以「三好四給五和」的處事之道教化社會，引導人心向善，將正向能量的漣漪傳遞的社會的每個角落。

月光寺監寺妙勳法師表示，佛光山在花蓮的弘法歷史，從壽豐到花蓮，歷經20多年的遷徙籌備，大眾引頸期盼近30年，在星雲法師及諸位長老指導下，歷經多次變更設計及多項審查程序，終於因緣成熟，月光寺得以重新興建，共同見證這歷史性時刻。

(中時 )