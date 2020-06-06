高雄市長韓國瑜罷免案成案，根據高雄市選舉委員會開票資料，同意票於18時許已破93萬票、不同意2萬5000票，同意票已破門檻57萬4996票，罷免成功。而稍早韓國瑜也現身發表談話，表達「兩個感謝三個遺憾一個祝福」。而挺韓粉專「韓黑父母不崩潰」也在臉書發文表示，「市長不用再被你們霸凌了！」

原PO提到，「大家心裡有底！沒關係，從現在開始大家可以不用再相忍為韓！08忍你綠蛆很久了！市長不用再被你們霸凌了！換08準備罷凌你們！」

貼文曝光後，不少網友則是留言寫下，「準備用超高標準來看待執政黨」、「望老天爺保祐韓市長」、「每次看到韓市長被霸凌，心就好痛」、「加油，你們辛苦了！期待下一支穿雲劍」。

而韓國瑜稍早發表10分鐘談話，也提到覺得最大遺憾、最放心不下就是高雄未來，無法繼續推動工作覺得很遺憾，也期待下一任市長能把高雄帶往蒸蒸日上、安居樂業日子，祝福高雄市成為偉大光榮城市，更祝福高雄280萬善良民眾，讓高雄全台灣全世界一樣耀眼，願天佑高雄天佑台灣天佑中華民國，謝謝大家。

(中時電子報)