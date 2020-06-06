捐贈儀式下午在國立北門高中舉行。（台南市政府消防局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市長黃偉哲到場表達感謝。（台南市政府消防局提供／莊曜聰台南傳真）

台南市佳里、南鳳獅子會新舊任會長在今天交接，下午選在國立北門高中舉行聯合授證儀式，佳里獅子會也特別捐贈ICS專用救災指揮車給南市府消防局，提升救災度能，台南市長黃偉哲親自到場受贈，感謝佳里獅子會拋磚引玉，義行善舉造福地方。

佳里獅子會得知南市府消防局第三大隊轄區幅員遼闊，服務範圍涵括佳里區、西港區、七股區、學甲區、北門區、將軍區及支援他區各項消防救災指揮勤務等，缺乏ICS專用救災指揮車執行指揮勤務，斥資215萬，添購專用救災指揮車及救災用空拍機，捐贈給第三大隊。

該指揮車配備有LED爆閃警示燈、100瓦警報器、無線電、行車紀錄器及6槽無線電充電槽等裝備，可進行各種災害指揮搶救、災情查勘回報、狹小巷道搶救等功用，強化災害指揮搶救效能。

市長黃偉哲表示，佳里獅子會致力社會公益與藝文活動、襄助各社福機構、弱勢團體以及困苦民眾不遺餘力，與大北門區居民及社會大眾有良好互動，也希望藉由今天善行拋磚引玉，喚起社會大愛精神，弘揚社會光明面。

(中時 )