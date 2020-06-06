玉山盃台東縣與台北市要爭奪最後一張四強門票，兩隊戰況膠著，以3比3僵局進入延長賽，10局突破僵局制兩邊都沒得分，最後台東縣靠後援投手林順安頂住壓力封鎖台北市打線，以及王宇傑再見安打建功，順利以4比3搶下最後一張四強門票。

台北市首局先靠串聯安打攻下首分，台東縣則在2局下半靠擔任第五棒的先發投手林志光敲安開啟攻勢，此局台北市投手陳識傑出現亂流，保送、敬遠形成滿壘後，換投張庭崴也沒能止血，再一次保送讓台東縣輕鬆追平，隨後潘振宇敲安帶有1分打點，台東縣以2比1超前。

4局下半再由潘振宇三壘安打打開得分大門，2支安打再添1分，台東縣以3比1領先。5局上半台北市3支安打串聯追回1分，6局上半再靠3支安打及彭信諺的高飛犧牲打將分數追平成3比3。

兩隊3比3僵局直到延長賽突破僵局制，都以無人出局一、二壘有人開局，不過第10局竟都無功而返，11局上半林順安再度守住比數無失分，下半局前面4打席都沒有敲安的王宇傑逮中球心，敲出再見安打，助台東縣以4比3拿下得來不易的勝利。

台東縣總教練葉明嘉。（鄧心瑜攝）

賽後台東縣總教練葉明嘉表示，今年比賽都沒輸過以大理高中為主體組成的台北市，「我們打擊佔上風，再加上他們提前落到敗部，主力投手不能丟，所以順利達到四強目標，前段沒把分數拉開是比較不好的地方，明天一樣用團體戰對抗強權。」

葉明嘉提到這次高三先發選手只有排3個，尤其林智光、林順安兩名投手此戰合力丟完11局很關鍵，「高三球球員帶頭，希望他們傳承台東四強的實力，後段棒次大膽採用一、二年級，像高二的王宇傑就敲出再見安打，開心他們都有做到。」

明日台東縣將要對上高雄市、新北市則是對戰桃園市，兩戰獲勝的進入8日的冠軍戰，落敗則要搶季軍。

(中時 )