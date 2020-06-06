國民黨主席江啟臣（中）率領黨中央幹部及民代鞠躬致意。（柯宗緯攝）

罷韓成功後，國民黨主席江啓臣今（6 ）日晚上6時，率領黨中央幹部及民代等人發表談話。江啓臣對於市民投票結果表達尊重，但也強烈譴責執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，接下來幾天，將盡速與韓國瑜及黨部磋商，討論接下來如何面對補選挑戰，尋覓適切的人才，贏回更多高市民的信任。

江啟臣今在黨中央祕書長李乾龍、立委蔣萬安等人陪同下，在高雄市黨部召開記者會。江啓臣表示，今天高雄市民做出自己的決定，終止韓國瑜短短1年5個月的任期，終止國民黨在高市府，為高市民繼續服務的契約。

他說，尊重投票結果，對於高市民有滿心的感謝，也有許多的歉疚，感謝市民過去1年多，願意給國民黨服務的機會，給韓國瑜服務的機會。歉疚的是，沒有好好把握市民的溫暖，沒有好好回應，高雄鄉親的期待，讓高雄市民收回對國民黨的期許。

他也表示，過去1年多時間，韓國瑜市長帶領市府團隊，對高雄的付出是一點一點的累積，分分秒秒的堆疊，從道路的整平、排水溝清淤、登革熱防治到各式各樣城市的行銷，具體有感的改變，這是國民黨的市政成績單，相信市民感受得到。

江啓臣也感慨說，「高雄市民對於城市進步的期許，對於市府團隊的期待，更勝於我們的努力」。面對高雄鄉親的不諒解，面對高雄市民的質疑與挑戰，我們一起面對，我們共同承擔。我們更要繼續努力，回應高雄人民的期待與要求；我們更要持續拚搏，贏回高雄鄉親的熱情與溫暖。

他也怒批，執政黨用行政力量明目張膽操縱罷免案，對此表示譴責與失望。這樣的做法對於台灣民主制度的發展，甚至對於朝野共同合作面對後疫情世界變局的可能，都有深遠且負面的影響。

他指出，即便高雄市民在這次罷免投票中作出決定，仍沒有改變國民黨對於高雄的承諾。今天的投票，不是結束，而是開始。是國民黨重新檢視，繼續深耕高雄的開始，更是國民黨重新爭取高雄市民信任的開始。

他說，「任憑風雨、繼續向前」是我們共同抱持的信念。國民黨沒有氣餒的時間，接下來幾天，他將盡速與韓國瑜市長還有黨內的幹部磋商，討論如何面對接下來的補選挑戰，尋覓適切的人才，延續高雄市府團隊的努力與認真，贏回更多高雄市民的信任，謝謝大家。最後說完，眾人一字排開鞠躬致意。

(中時 )