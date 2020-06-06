罷免韓國瑜的投票在今（6）日舉行，根據中選會官網，同意罷免的票數為93萬9090票，不但跨過57萬4996票的罷免門檻，更超過韓國瑜2018年當選的票數89萬2545票。

資深媒體人黃暐瀚於罷免韓國瑜跨過門檻後，在臉書發文指出，台灣，還要向前走！放下心中的仇恨，尊重選民的決定，回家休息吧！

黃暐瀚指出，罷免過程中，有很多的不公平，政黨介入斧鑿痕跡，確實值得檢討，然而這個罷免案的最大的意義，還在於告誡政治人物，不要辜負選民的付託。

黃暐瀚說，如果韓國瑜可以出面約束韓粉，不要悲、不要氣、不要魚死網破，並且把握最後的幾天，跟高雄市38區的市民說謝謝（掃街感謝都可以），那麼，將可以留下一個漂亮的身影。

黃暐瀚強調，「烽火連天、到處提罷免案」，是韓粉此刻最想做的事。但，為了台灣好，希望這樣的事情，不要發生，就尊重高雄的民意吧！台灣，還要向前走！放下心中的仇恨，尊重選民的決定，回家休息吧！

(中時電子報)