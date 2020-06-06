高雄市6日進行我國直轄市長首次的罷免投票，到下午6時05分的投票結果，同意罷免高雄市長韓國瑜的選票近93萬多票，高於不同意票，而且同意票占整體選舉人數的比例約42％，韓國瑜在這場選戰中，遭到罷免，韓國瑜在確定結果之後，帶領高市府團隊，發表「2感謝、3遺憾、1個祝福」的談話。

根據高雄市選舉委員會公布的數據，此次罷免案投票人總數為229萬9981人，同意票門檻為57萬4996人，罷免通過之後，中選會將於7日內公告投票結果，並解除韓國瑜職務。

大約下午4時30分抵達高雄市政府四維中心的韓國瑜，在開票結果確定之後，率領李四川、葉匡時2位副市長、以及局處首長，發表「2個感謝、3個遺憾，1個祝福」的談話。

韓國瑜指出，感謝當初投票支持他當選高雄市長的892,500位市民，讓他有機會為高雄市打拚、服務、努力，也同時感謝高市府團隊，有的離鄉背井、放棄高薪，全力服務高雄。

他說，此次罷免案投票，大約有130萬高雄市民沒有出來投票，感謝他們的支持，因為，有些人認為這是一次「他們無法接受的」不公不義的投票。

除了「2感謝」，韓國瑜也提到「3遺憾」，他說，任何政黨掌握國家資源，都應為一心一意，人民打拚，打造安居樂業的日子，但，民進黨第二任執政以來，所有心思卻集中在罷韓國家隊，跨部會全力攻打他、抹黑他，「罷韓國家隊，如果有心思和體力，為什麼不用在建設國家，造福民眾？」而放在鬥爭？一個作牛作馬的政府，才是人民要的，作威作福將受到唾棄。

他說，第二個遺憾是，韓團隊所有成員，努力推動政策，包括輔導青年創業、雙語語教育、路平、防疫、觀光行銷、青年住宅、以及招商引資的用力程度等多項指標，都是全國第一，卻遭扭曲、抹黑、與毫無根據的批判，他希望，高雄市民應給予公平評價。

韓國瑜認為，最大的遺憾是，團隊要全力推動的工作，未能繼續執行，他說，高雄是南台灣最重要的城市，距離東南亞、東北亞都是大約3個多小時，未來唯一最重要的路，是國際化的道路，可惜，他無法帶領善良和熱情的市民，讓高雄發光發熱、安居樂業。

他期待，下一任市長能夠讓高雄蒸蒸日上，發光發熱，市民安居樂業。

(工商 )