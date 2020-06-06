32年前的6月6日，鴻海創辦人郭台銘將企業佈局延伸到大陸，選擇在深圳建立了第一座工廠世界工廠－富士康，32年富士康不僅在大陸多個省份成立據點，也已經成為全球最大的代工廠，全球世界500強排名第32名。

1988年富士康投資大陸第一個基地－深圳海洋廠。（圖／富士康）

1988年成立的富士康（鴻海集團子公司），今（6）日度過32歲生日，富士康在微信官方帳號《富士康》分享32年來，自深圳開始布局設廠一步一腳印，用照片說故事，在第一張照片中就看到年輕時的郭台銘一行8人赴深圳投資考察後，在深圳街頭留影，照片右下角寫著88. 5. 25（1988年5月25日）。

1922年深圳黃田廠開工建設留影。（圖／富士康）

1988年，富士康第一個在深圳投資設廠的基地是深圳海洋廠、1992年增加了深圳黃田廠、1993年再增加江蘇昆山科技園廠、3年後，深圳龍華科技園開工建設、1999年，富士康建廠觸角西進到山西晉城，晉城科技園開工建設。在擁有5個基地工廠後，富士康經營的策略愈來愈明確，當時內部訂定了「長期、穩定、發展、科技、國際」的發展策略。

1996年深圳龍華科技園建廠開工一景。（圖／富士康）

2001年龍華科技園鴻富錦保稅工廠成立，意味著鴻海在出口業務方面已經更具經濟規模，2002年，富士康已經拿下大陸內地企業出口200強榜首，同年富士康IE學院成立，學院為員工開設多門課程，員工可以免費選修，時至今日，這些課程也獲得當地政府的學歷認可。2003年再新增了山西太原科技園、同年成立富士康奈米科技研究中心。

2001年龍華科技農鴻富錦保稅工廠成立。（圖／富士康）

2004年成立山東煙台科技園，同年深圳廠年度出口金額已經突破百億美元大關。2005年天津科技園開幕，集團也擠進《財富》雜誌世界500強第371位。同年，富士康國際控股（FIH）在香港掛牌上市。2006年集團營收突破新台幣1兆元大關，大陸專利排行榜也位居榜首。

2005：郭台銘出席富士康國際控股（FIH）香港掛牌上市活動。（圖／富士康）

2007年江蘇淮安科技園、湖北科技園、河北廊坊科技園開幕，當年大陸政府也為富士康開出春運員工專車－A286富士康專列。2008年，浙江嘉善科技園開幕，同年5月大陸四川汶川大地震，富士康捐出7,200萬人民幣（約新台幣3.24億元）協助重建2009年，重慶科技園、四川成都科技園相繼開幕，富士康在世界500強的排名再前進來到109名。

2009年重慶科技園產業基地奠基。（圖／富士康）

2010年鄭州科技園成立，同年首屆「富士康之星」優秀員工評選活動起跑。2011年，廣西南寧高新園區項目投產。2012年河南濟原科技園開幕，首屆富士康之星優秀員工來台灣旅遊。2013年，貴陽第四代綠色產業園奠基，世界500強排名排名為第30名。2014年，提出「11屏3網2雲」及「雲移動大智網＋機器人」產業生態鏈。2015年，推動「工業互聯網」。

2010：鄭州科技廠奠基。（圖／富士康）

2016年，集團母公司鴻海入主夏普，世界500強排名排名為再前進到第25名。2017年，鴻騰6088精密科技（FIH）在香港掛牌上市。2018年，富士康工業互聯網公司（Fii）在上海A股掛牌上市。2019年，劉揚偉接棒郭台銘擔任集團董事長。

富士康之星優良員工台灣旅遊。（圖／富士康）

富士康入主夏普。（圖／富士康）

劉揚偉接下集團董事長一職。（圖／富士康）

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(中時電子報)