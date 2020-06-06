高雄市罷韓成功，雲林縣長張麗善感到遺憾，為高雄人惋惜失去那麼棒的執政團隊，韓國瑜的付出大家有目共睹，路平水溝是很多縣市要效法的，很多縣市對韓非常肯定，此次選舉是中央執政過度的民粹操縱，選舉結果不是大家認同的。

張麗善對高雄市民的決定感到惋惜，韓的執政團隊專業、敬業又用心，從短短不到兩年時間就能上軌道，韓國瑜的付出，相信大家有目共睹，尤其是路平水溝通是很多縣市要效法的，而且一年多就有這樣的成績，很縣市對韓都非常肯定。

張麗善認為選舉結果是中央執政過度的民粹操縱，大家是不會認同的，結果讓所有縣市長非常卻步，到底該怎麼做才能贏得掌聲與肯定，她感覺很無奈，未來會調整腳步，觀察如何才是民眾認同的。

罷韓成功對國民黨的影響？張麗善說，黨都是配合韓的施政方向與亮麗成績呈現給大家，來肯定韓施政的用心，該黨只有默契地支持，給韓力量，默默支持韓。是否贊成韓國瑜選國民黨主席？張麗善表示言之過早。

(中時 )