高雄市長罷免案罷韓成功，民進黨發言人顏若芳今表示，罷免是憲法賦予國民的基本權利，對於高雄市民透過民主機制做出的共同決定，民主進步黨表示尊重與敬意。

顏若芳說，這場投票的結果，更是高雄市民的最新民意。無論立場異同，高雄市民透過行動證明了執政者的權力是來自於人民，展現了台灣民主深化的典範，為台灣民主發展史立下重要的里程碑。對於辛苦的選務人員、警察和志工，民進黨也要表達感謝。

顏若芳指出，在這一次歷史性的罷免投票中，年輕世代的參與更扮演了關鍵的角色。從昨天到今天，有許多高雄年輕人即使是在外縣市工作、讀書，都不辭辛勞回到家鄉行使自己的公民權，也讓人敬佩。

顏若芳表示，每一場選舉都是最新民意的展現，對於這次高雄市長罷免投票的結果，每一個政黨和政治人物都應該謙虛以對，傾聽民意，戮力以赴，實踐對選民的承諾。民進黨會繼續和高雄市民站在一起，共同努力建設高雄，成為一個幸福、光榮的城市。

(中時 )