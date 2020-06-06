高雄市長韓國瑜罷免案高票通過，國民黨青年部主任蕭敬嚴指出，今天的投票結果，成果絕不只韓國瑜一人，而是代表國民黨的止血，短時間內還看不到盡頭。他希望今年大選後的改革，不要因今天的罷韓通過，就前功盡棄。若此時還有人妄想明年黨主席選舉，甚至 2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。

蕭敬嚴指出，罷免同意票已經超過當年韓國瑜當選市長的得票數。不能再拿25％的低門檻來質疑罷韓正當性了。罷韓通過，其實早在預料之中。因罷免案是「厭惡」的情緒，加上只要「跨過門檻」的投票，只要有突破25 ％門檻的人出來贊成票，就罷免成功。

他說， 2018年民進黨情勢非常糟糕時，陳其邁都能拿下74萬票，對照2014 年國民黨推派的候選人只拿下61萬票、民進黨109萬票，韓國瑜2018 年可是倒贏。這代表2018年的89萬票中，裡面有不少人是中間、甚至綠營選民，都把票投給韓國瑜。

他表示， 2018年會「倒戈」投給韓國瑜，不外乎就是那股「期待改變」以及「給民進黨教訓」的氛圍。但短短不到半年內，韓國瑜跑去參選總統，讓高雄人「期待改變」的感情，徹徹底底被傷害。這是再多論述說若韓當選總統後能有更多的服務，都無法說服的。

再來就是從去年以來，國民黨內爭權奪利的亂象，加上外部中國大陸、反送中等因素，讓「教訓民進黨」的氛圍，完全轉變成「給國民黨重擊」。於是乎， 6／6的罷韓投票，變成了「教訓韓國瑜」與「教訓國民黨」的綜合投票。

蕭敬嚴說，要把66高雄罷韓的責任完全都推給韓國瑜非常容易，犧牲掉一個人，為一個黨止血的成本也很低。但今天的罷韓案結果，成因絕對不僅是韓國瑜而已。而是對於國民黨從2018年九合一選舉大勝後的作為，以及長期以來各種政黨形象與兩岸論述、議題表態上的不滿，綜合起來而成的投票行為。這在今年1／11的大選，已經由台灣民眾明確表達， 6／6的今天只是再由高雄民眾二次表態確認。

他說，罷韓確定後，代表國民黨的止血，短時間內還看不到盡頭。各大民調也顯示出國民黨的支持度不停崩落，這對國民黨來說是全黨上下共同的危機。在一切的鬧劇結束後，國民黨如何重整腳步、重新站起來、重拾民眾對我們的信心，這才是接下來每一個國民黨人都該齊心一致努力的目標。

他強調，從今年1／11以來，雖然緩慢，但是在不少黨內的大家努力之下，已經有慢慢看見起色的感覺。希望不要因為今天的罷韓通過，就前功盡棄。倘若這個時候還有人妄想明年黨主席選舉，甚至2024總統選舉，只能說，真的是不知道是怎麼輸的。

(中時 )