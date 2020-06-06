高雄市長韓國瑜罷免案結果出爐，韓國瑜成為史上首位被罷免的民選市長，依法中選會須在7天內公告罷免案結果，並宣布解除韓國瑜的市長職務，市長補選結果出爐前，由行政院指派代理市長。對此，行政院發言人丁怡銘表示，中選會公告韓國瑜解職時，行政院當天會宣布指派代理市長，代理市長人選部分還未討論。

至於韓國瑜若提出罷免無效之訴，行政院將會如何因應，丁怡銘表示，韓國瑜目前並未表態要提出罷免無效之訴，行政院不便評論及回應。

針對罷免案結果，丁怡銘說，這次選務過程能夠順利，感謝中選會事前準備充分，各投開票所選務人員認真負責，讓整個投票作業圓滿完成，最重要的是，投票過程中，支持與反對的雙方都能保持理性，回歸討論，充分向世界各國展現台灣民主的成熟，令人欣慰。

行政院長蘇貞昌透過丁怡銘表示，今天投下這一票，無論投的是贊成票還是反對票，都是高雄人、都是台灣人，未來能夠團結一致、建設高雄，才是全體高雄市

(中時 )