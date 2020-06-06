打開雞蛋看到恐怖麵條！泰國一名女子，到超市買一盒雞蛋準備做甜點，煮熟後剝開卻看到一大坨「灰綠長條物」，就像發霉壞掉的寬麵條，女子不知道如何是好，擔心可能是寄生蟲，於是拍照上網求助。

34歲女子蘭西雅（Rangsiya），形容雞蛋裡出現的奇怪麵條，只見蛋殼內壁沾滿灰綠色黏稠物，裡頭完全沒有蛋白、蛋黃都，反而是一大堆扁平狀長條物，蘭西雅第一次遇到這種狀況，怕隨便猜測會影響超市的商譽，因此詢問網友，有沒有人知道這是什麼東西。

由於「麵條」照片太噁心，文章很快引起網友熱議，留言表示幸好沒有吃下肚，「會不會是寄生蟲」、「天啊！看了好想吐」，而販售該雞蛋的超市，派人與蘭西雅聯繫，並將有問題的雞蛋帶回去化驗，至少需一周才會有結果。

泰國農業大學（Kasetsart University）專家指受訪指出，根據外觀初步判斷不是寄生蟲，應該是細菌感染後，造成組織變異，形成類似蠕蟲的長條物，專家也強調，雞蛋外殼堅硬，不太容易被寄生蟲、蟲卵入侵。

(中時電子報)