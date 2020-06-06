高雄市長韓國瑜確定遭罷免，接下來是否可能提罷免無效之訴，身兼民進黨高雄市黨部主委的立委趙天麟說，如果韓國瑜決定這麼做，依照法院審理進度，極可能將拖過今年12月25日，讓剩餘的市長任期因剩不到2年而無法補選，只能改由官派，「這等於是沒收高雄人民補選市長的機會，跟民意為敵到最後一刻」。

昨天韓國瑜在罷免前一夜，透過臉書表示「謝謝高雄市民給我們機會為大家服務，無論最後結果如何，請大家務必平心靜氣，坦然接受結果。」對此，趙天麟說，看到這篇訊息時確實有點小感動，也讓不少人認為韓國瑜不至於會提訴訟，而以他的角度來說，如果韓國瑜最後還是決定提罷免無效之訴，麻煩的不會是民進黨，而是國民黨，因為這代表韓國瑜要與市民為敵到最後一刻。

趙天麟說，只要提出罷免無效之訴，補選就會立刻暫停，雖然法院在正常情況下，對於這樣的罷免結果不至於會有懸念，但依法補選必須在今年12月25日、也就是本屆市長任期屆滿2年前進行，只要超過，就必須由政府官派。

他說，罷免無效訴訟可能會進入兩審，現在已經都6月了，就算再怎麼快也得到今年9月後才可能有結果；然而，中選會要實施補選，必須要有3個月的選務準備時間，如此一來，根本就不可能有機會再辦理補選。因此，如果韓國瑜決定提起訴訟，就代表他要沒收高雄市長的補選，「雖然最後是由中央指派，但無論代理的人多棒，終究不是民選市長」。

趙天麟強調，今天韓國瑜在得知罷免後的記者會並沒明確表示是否會提訴訟，讓他很無法理解，為何高雄人的態度已經這麼明確，韓國瑜還這麼不乾脆，「這座城市終究是要往前的，韓國瑜確定要這樣做嗎？確定要跟民意為敵到最後一刻嗎？」

同樣來自高雄的民進黨立委管碧玲則透過臉書表示，今天的票數，已經讓韓國瑜失去了訴訟的正當性。而這個結果，也是對所有政治人物的警惕，沒有任何一個政黨可以沾沾自喜，這是人民的運動，是人民的審判，台灣人民的政治審判這麼嚴厲，和2018對民進黨的審判如出一轍，所有政治人物與政黨，包括民進黨，都要謙卑自省。

曾被視為「韓國瑜扶龍王」的民進黨籍台北市議員王世堅則說，2018年的時候，高雄市民明知道韓國瑜準備不足，卻還是願意給他機會，這一點韓國瑜就必須懂得把握珍惜，努力回報；結果，當上市長後的韓國瑜，卻跟北市長柯文哲都犯了相同毛病，就是「市民同意讓你先上車、後補票，結果兩個人事後卻都不補票，不好好認真做，堅持搭霸王車，看在市民眼裡是作何感想。」

王世堅說，更糟糕的是罷免案成立後，韓國瑜面對反對者的態度，是一面拿心經，一手卻拿一把刀戳向罷韓團體，看在選民眼裡當然是更糟糕的事情。

(中時 )