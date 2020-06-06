高雄市長罷免案罷韓成功，前總統陳水扁今在群組表示，高興一個晚上就好；罷韓成功後的政治後座力也不能不去注意！？

陳水扁指出，恭喜罷韓成功！一如所料，罷免門檻的降低，罷韓成案容易，罷韓過關也容易。

他說，但高興一個晚上就好，韓營一定會提出罷免無效的選舉訴訟。官司如果拖過剩餘任期不過半，就沒有市長補選問題。當然罷韓成功後的政治後座力也不能不去注意！？

(中時 )