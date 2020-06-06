台東縣在今年玉山盃擊敗大理高中為主體組成的台北市，在最後延長賽突破僵局制靠林順安2度守下，以及王宇傑生涯首度敲出再見安打，以4比3氣走台北市，台東縣連3年闖進玉山盃四強，其實這兩人正好是表兄弟。

林順安今年已經高三，前2年玉山盃剛好都受傷無緣出賽，今年是他第一次、也是最後一次參加，他後援5.2局無失分，總教練葉明嘉也說林順安是球隊很倚賴的投手，危機處理能力相當不錯。

林順安則在賽後仍難掩興奮，「我從昨天就準備好了！」林順安在最後延長賽仍保持笑容，看不出緊張神色，他表示，「我很享受比賽，但也沒想過要丟這麼長局數，幸好沒下遺憾。」林順安表示他想透過這次玉山盃獲選上國手，他還沒穿過中華隊球衣。

而表弟王宇傑則是敲出再見安打的功臣，「是生涯第一次再見安打，教練說往外野打就有機會，剛好第一顆就是高球，按照教練講的攻擊。」王宇傑笑說一打到球就聽到響亮的聲音，打出去就知道贏了

(中時 )