罷免韓國瑜投票結束，開票不到2個小時，統計罷免同意票數就已經突破92萬，韓國瑜罷免案確定通過。對此，基隆市長林右昌說，台灣人民不斷創造歷史，這是民主體制的勝利，也讓台灣民主更加成熟。

林右昌表示，這讓各個政黨與所有政治人物更加警惕，人民是真正的國家主人，民主投票選舉是授權，人民是可以將權力收回去的。

林右昌指出，從高雄今天的投票再看看香港，我們就知道身為台灣人是多麼地幸福，是多麼地值得感到光榮與驕傲。

(中時 )