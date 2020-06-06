韓國瑜確定罷免 林右昌：人民是國家真正的主人 18:552020/06/06 中時 吳康瑋 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 韓國瑜確定罷免，基隆市長林右昌：人民是國家真正的主人。（吳康瑋攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 罷免韓國瑜投票結束，開票不到2個小時，統計罷免同意票數就已經突破92萬，韓國瑜罷免案確定通過。對此，基隆市長林右昌說，台灣人民不斷創造歷史，這是民主體制的勝利，也讓台灣民主更加成熟。 林右昌表示，這讓各個政黨與所有政治人物更加警惕，人民是真正的國家主人，民主投票選舉是授權，人民是可以將權力收回去的。 林右昌指出，從高雄今天的投票再看看香港，我們就知道身為台灣人是多麼地幸福，是多麼地值得感到光榮與驕傲。 (中時 ) #韓國瑜 #罷免 #林右昌 也許您會感興趣 政治熱門新聞 罷韓通過 韓國瑜下一步曝光？網驚呆：開始了！ - 政治 韓國瑜確定罷免 黃暐瀚：「她」恐會與陳其邁一戰 - 政治 罷韓案通過！看完韓表態 韓粉怒吼：高雄人... - 政治 韓國瑜為何被高雄人罷免？王淺秋曝98字心聲... - 政治 罷韓通過後 韓國瑜談話留下最後15字轉身離開...韓粉淚崩 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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