台北市長柯文哲6日到台中市出席民眾黨地方自治研習班，預計晚上8時才會結束活動，對罷韓結果未對守候的媒體發表看法，但他在個人臉書發文表示，這個結果值得所有從政者警惕，面對選民付託，要永遠心存感謝，更要戒慎恐懼，「在民意之前，我們必須謙卑」。

柯文哲在臉書發文表示，台灣史上第一次，罷免縣市長投票通過，這個結果值得所有從政者警惕，面對選民付託，要永遠心存感謝，更要戒慎恐懼，在民意之前，我們必須謙卑

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「高雄市民這段期間辛苦了！」他說，短短兩年內多次頻繁的選舉，讓高雄始終處於緊張、甚至對立的狀態，但這也代表著，人民希望高雄變得更好的熱切期望。

柯文哲強調，罷免通過後，勢必又是一波震盪的開始。希望未來有意投入高雄市長補選的人，都能心繫選民，全心全意為高雄，才能不負人民期待，也不負民主的價值與真諦。

對罷韓結果以高票數過關，柯文哲特別在臉書標註「停止對立」、「高雄加油」。

(中時 )