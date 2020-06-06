根據台鐵回報列車最新動態，今（6）日「嘉義-南靖」路線班車遇上平交道事故，台鐵自18時22分起，嘉義=南靖間各次南下／北上列車出現延誤情形。受影響車站：嘉義、水上、南靖。台鐵表示，預估晚上8點整回復通車。

(中時電子報)

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