台鐵列車平交道事故！「嘉義-南靖」各班次延誤 19:002020/06/06 中時電子報 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受「嘉義-南靖」平交道事故影響，臺鐵自18：22起，嘉義=南靖間各次南下／北 上列車有延誤情。(圖／達志影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 根據台鐵回報列車最新動態，今（6）日「嘉義-南靖」路線班車遇上平交道事故，台鐵自18時22分起，嘉義=南靖間各次南下／北上列車出現延誤情形。受影響車站：嘉義、水上、南靖。台鐵表示，預估晚上8點整回復通車。 (中時電子報) #嘉義 #南靖 #台鐵 #平交道 #延誤 也許您會感興趣 推薦閱讀 台鐵東幹線電車線故障 各級列車延誤中午搶通 08:022020/06/02 社會 台鐵平交道事故 竹南香山雙向列車延誤至19點 16:382020/06/02 生活 竹南小客車闖平交道撞及台鐵區間車 幸無人受傷 17:492020/06/02 社會 大尖山在哪 雲議員要宣示主權 04:102020/06/03 地方新聞 憂疫情延誤就醫 攝護腺癌合併骨轉移 12:362020/06/03 寶島 搶疫後商機 嘉市推畢旅遊程 04:102020/06/04 地方新聞 集集線區間車撞遊覽車 玻璃破裂幸無人傷 15:512020/06/04 生活 南投公車下坡疑煞車不及 闖平交道撞彩繪列車 17:342020/06/04 社會 迎阿中 嘉縣特色食材端上桌 04:102020/06/05 地方新聞 台鐵修復經典懷錶 鐵路節開賣5.8萬元 12:102020/06/06 生活 生活熱門新聞 振興券這樣領最划算！理財專家曝驚人數字 - 生活 韓遭罷免...他昔神預言「國民黨三殺」今成真 全跟這大咖有關 - 生活 為父報仇！太極大師馬保國兒練武影片曝光 網驚：厲害了 - 生活 原訂周末開賣中衛口罩！momo購物網調整時間 - 生活 - 工商 6縣市高溫特報！吳德榮：周日劇烈天氣又要來了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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