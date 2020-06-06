桃園警分局5日晚間和環保局、桃園監理站聯合執行夜間改裝噪音車取締，短短2小時取締改裝噪音車14件、嚴重超速20件、蒐證通報召回臨時檢驗22件。（蔡依珍攝）

桃園警分局5日晚間和環保局、桃園監理站聯合執行夜間改裝噪音車取締，短短2小時取締改裝噪音車14件、嚴重超速20件、蒐證通報召回臨時檢驗22件。（蔡依珍攝）

桃園警分局5日晚間和環保局、桃園監理站聯合執行夜間改裝噪音車取締，短短2小時取締改裝噪音車14件、嚴重超速20件、蒐證通報召回臨時檢驗22件。（蔡依珍攝）

改裝車深夜呼嘯而過惹民怨，桃園市環保局聯手警察局及公路監理祭出「馬上抓、馬上測、馬上罰」執法，6日晚間攔檢21台改裝車、其中14台當場告發，最高可罰3600元，桃警也已添購11台測速及噪音偵測機，6月正式上路加強稽查，目標提高1倍取締數。

夜間改裝噪音車呼嘯而過，常常影響民眾正常作息及睡眠，高齡者及嬰幼兒受害更鉅，桃園市政府為防止改裝車輛空氣汙染及噪音擾寧，強化環保、警察及監理機關聯合稽查取締，並依據市政信箱、1999熱線等陳情資料，整理出大溪區介壽路、員林路一段、龜山區大同路、桃園區中正路、八德區中華路等10大改裝車出沒熱點，加強攔檢作業。

桃園警分局、環保局和桃園監理站5日晚間執行夜間改裝噪音車取締，不但有「一站式」攔檢點架設在桃園區莊敬路，「馬上抓、馬上測、馬上罰」，共攔檢21台改裝車、其中成功取締超標的改裝車14台，桃警也出動3部最新科技「車載式測速照相暨噪音檢測設備」，採多點、封鎖式值勤，讓改裝噪音車無所遁形，短短2小時也抓到嚴重超速20件、蒐證通報召回臨時檢驗22件。

環保局長呂理德表示，環警監結盟的改裝車噪音稽查會持續在桃園主要路段取締，去年度全市環警監聯合稽查攔檢到2574輛改裝車輛、不合格告發1267輛，今年度執行至5月31日止，共攔檢1064輛改裝車輛、不合格告發499輛，稽查取締成效連續3年獲得行政院環保署考核全國第一。

桃園市政府呼籲車友們不要隨意改裝汽機車，製造噪音又汙染空氣，環保局、警察局與監理站會持續設置攔檢點稽查取締，輔以科技執法，讓改裝噪音車無所遁形。

(中時 )