台灣當代藝術指標性獎項第18屆台新藝術獎今（6）日揭曉，年度大獎由再拒劇團《明白歌》舉重若輕吟唱沉重歷史敘事獲得，視覺藝術獎由陳以軒《委託製作》獲得，表演藝術獎由王世偉《群眾》獲得，三大獎得獎作品都反映當代社會議題。

年度大獎《明白歌》由黃思農身兼導演及編劇，蔣韜負責音樂設計暨樂手，也參與編劇，與促進轉型正義委員會合作，走訪當年故事現場，將信件、自白書、遺書、審訊筆錄等白色恐怖政治檔案與歷史口訪紀錄，藉由民間唸歌、說書並結合當代戲劇形式，串接成多音交響的對話場域。

評選團認為，《明白歌》 將白色恐怖文獻結合口語文化、民謠唸唱和報告劇，轉化為聲音劇場，再述受難者檔案，重返現場，讓個體的傷痛在經歷時代噤聲後，召喚出以聲述史的傳承力量。

視覺藝術獎得主陳以軒於鳳甲美術館個展《委託製作》，則是藝術家試圖反轉委託主與接案者，俗稱甲方與乙方之間關係的幽默之作，反映當前藝文工作者時常面臨的主顧關係與生存樣態。

評選團認為，《委託製作》結合參與式的共作、誇張的表演、對專業格式的反諷、細膩搭配音樂與動作影像，讓錄像裝置空間變成電影畫面般的生動場景，使藝術空間交纏在影像社會的網絡中。

表演藝術獎作品《群眾》由劇場導演王世偉主創，與編舞家田孝慈、聲音設計李慈湄、燈光設計Helmi Fita共同完成。

評選團認為，此作實踐集體創作，並運用空間潛能，由遠觀欣賞到近身相伴，邀請觀眾面對社會運動中幽微的個人生命情境，在激昂對抗與孤獨壓抑之間，召喚繼續堅持的希望，也回應騷動的全球局勢，體驗並省思抗爭之個人與社會意義。

(工商 )