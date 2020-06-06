高雄市長韓國瑜罷免案確定通過，近94萬的罷免同意票，讓韓國瑜為我地方自治史上首被罷免的直轄市長，改寫選舉罷免史。而韓國瑜的下一步將何去何從？有網友表示，韓目前有2條路可以選擇，第一，去選台北市的市長，第二，是去選國民黨黨主席。

韓國瑜罷免案投票結果，以同意93萬9090票、不同意票2萬5051票，總有效票數 96萬4141票，投票率42.14%，韓國瑜在敗選談話中表達了「三個遺憾」，並痛批這場選舉「不公不義」，韓國瑜控執政黨組「罷韓國家隊」，買通90%以上的媒體，自己不斷遭抹黑將近2年。他肯定高雄市執政團隊用心，希望大家可以還給市政團隊一個公道的評價。

韓國瑜不但成為首位遭罷免成功的直轄市長，且此次同意罷免票數更超過他2018年當選市長時拿到的89萬2545票，罷免案通過也震撼台灣政壇。

罷韓通過 網友發文猜測韓國瑜下一步。(圖/翻攝PTT論壇)

對於韓國瑜下一步何去何從？有網友在批踢踢發文表示，「之後還有kmt黨主席可以選，韓粉也都說要入籍國民黨，超前部署，現在能再戰韓主席嗎？」，韓國瑜過去在2020總統大選獲得552萬的得票民意，以其聲勢仍可以去選黨主席、或去選台北市長。

其他網友表示，「是，他還有5百萬韓粉」、「支持韓總選黨主席」、「2022北市長有機會」、「韓要找盟友」。

(中時電子報)