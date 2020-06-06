高雄市長韓國瑜罷免案，同意票93萬9090票大幅超越門檻57萬4996票，罷免成功。5月28日，「宅神」朱學恒邀命理師詹惟中推算罷免案結果，詹惟中原本認為韓國瑜仍有一線生機，但用撲克牌一算，詹惟中直言「凶多吉少」。今天罷免案一過，朱學恒立馬恭喜詹惟中克服心魔超越自己，這次終於準了！

命理師詹惟中在總統大選前預言，國民黨總統候選人韓國瑜可以大贏60萬票，最後開票卻是總統蔡英文大贏260多萬票。詹惟中慘被打臉，也遭網友點名預測失準。詹惟中為此向「跟所有看我不順眼的人道歉」，並澄清自己從未說過要退出命理界，強調自己絕無政治色彩。

針對高雄市長韓國瑜罷免案，「宅神」朱學恒日前再邀詹惟中推算結局，一開給，詹惟中認為韓國瑜是丁年生的，運勢不錯，所以罷免案可能不會過。詹並特別強調他沒支持韓國瑜，深怕再蹈上次覆轍。朱學恒則認為罷免案有9成機率可以通過，詹惟中便用撲克牌推算，結果，詹惟中一驚直說「凶多吉少」。所以，罷免案一通過，朱學恒恭喜詹惟中這次終於準了！

但對韓國瑜罷免案過關，網友不安留言：「高雄的黑暗期要開始了，接下來就是陳其邁做高雄市長，韓國瑜坐牢，韓國瑜相關人等包括家人會被打壓，支持罷免韓國瑜的人都會離開高雄」、「接下來終於不會也高雄韓國瑜的新聞了，恭喜韓國瑜。民進黨現在瞄準柯文哲市長了。」、「這次搞罷免跟殺關羽一樣，會惹來復仇大軍的」。

(中時電子報)