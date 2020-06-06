美國總統川普下令五角大廈在9月前從德國撤走近萬名美軍，據稱其中一些兵力將轉移到波蘭及其他盟國。這也顯示，美國與波蘭的軍事合作關係持續升級中。波蘭目前有4500名美國駐軍，先前報導指，美國希望向波蘭增派至少1000名兵力。

長期以來，波蘭政府一直致力於增加美國駐軍。許多波蘭人認為，只有在美國保護下才能抵制來自俄羅斯的威脅。自從烏克蘭爆發危機以來，北約組織（NATO）的東歐成員國面臨的威脅尤其顯著增加。針對烏克蘭戰爭以及俄羅斯對克里米亞半島的兼併，北約早在2017年就做出反應，向波蘭和3個波羅的海沿岸國派遣了約4000名兵力。NATO多國部隊由美國領導。

去年6月，波蘭總統杜達（Andrzej Duda）訪問華府。據德國之聲報導，川普與杜達在白宮會晤時表示，美國計劃增加在波蘭的駐軍。據稱再次增兵的人數將達到2000人，但是尚未做出最後決定。川普在會後共同記者會上又說，波蘭將自掏腰包建造一座能夠容納約1000名美軍的基地。杜達則稱，目前在波蘭駐紮著大約4500名美軍。

當時為歡迎杜達的到訪，一架美國F-35匿蹤戰機還飛越白宮上空。川普稱F-35是世界上最好的戰機，而波蘭訂購了「32架或者35架」。會談期間，杜達也談到在波蘭建造一座永久性美軍基地之事，而為了表達對川普的敬意，他想給這座基地命名為「Fort Trump」（川普堡）。川普說，波蘭想要建造的是一座「世界級」的軍事設施。

波蘭今年6月28日將舉行總統大選，原本杜達一直被認為可望順利連任，但隨著新冠疫情造成波蘭經濟困境的影響逐漸顯現，他的優勢已經流失。

(中時 )