台南市長黃偉哲今日也出席活動，期勉選手相互交流，體驗賽事樂趣。（台南市體育處提供／李宜杰台南傳真）

台南市體育總會身心障礙運動委員會偕台南市政府教育局、台南東區扶輪社，6日上午於安平國中舉辦扶輪盃身心障礙者拔河比賽，台南市長黃偉哲今日（6）赴現場加油打氣，期勉身心障礙朋友，透過賽事相互交流，體驗團隊運動樂趣。

台南市體育總會身心障礙運動委員會過去積極推廣身心障礙者體育運動，今年因新冠肺炎影響，延期至6月辦理，但仍有14支隊伍，共計150位選手與教練熱情報名。

主辦單位之一的台南東區扶輪社長許榮崇表示，希望透過拔河比賽，促進台南市身心障礙者彼此間的交流，建立樂觀進取、勇於挑戰的人生觀，體會團隊合作與運動的樂趣與好處，也盼疫情當下，帶給身心障礙朋友運動強身、保持健康的另一種防疫思維。

經過熱烈競爭，最終由台南啟智學校隊獲得智能障礙公開A組冠軍，B組由南大附聰隊搶下；智能障礙國中組由復興國中A隊拔得頭籌，國小組則由永福星星幫取得。另，聽障公開組冠軍則是台南聽障體育運動協會雄鷹隊。

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