被譽為「台灣現代攝影第一人」的攝影家柯錫杰昨晚過世，享壽90歲。成大歷史學系教授蕭瓊瑞今天也證實這項消息，蕭瓊瑞表示，柯錫杰已住院一陣子，是自然老化過世。

被譽為「台灣現代攝影第一人」的柯錫杰，1929年出生於台南，19歲拿起生平第一部相機之後，便全心投入在攝影藝術的追求。

不過今天卻傳出柯錫杰過世消息，蕭瓊瑞也向中央社證實這項消息。

蕭瓊瑞表示，柯錫杰已住院一陣子，昨晚約6時左右過世，享年90歲，是自然老化過世。去年國父紀念館舉辦「柯錫杰影像藝術展」，當時柯錫杰還向醫院請假到展覽現場跟大夥打招呼。

蕭瓊瑞說，他與柯錫杰都是台南人，在蕭擔任台南市文化局長期間，還特別邀請柯錫杰回台南為民俗慶典拍照，期間也曾設立一間攝影文化會館，也請柯錫杰回台南教學。

蕭瓊瑞表示，柯錫杰是戰後國際攝影界重要的攝影家，尤其他的「心像攝影」，看起來是拍景物，但又帶點人文隱喻，其中又以1979年在希臘拍的「 等待維納斯」為一生代表作。

「等待維納斯」由作家鄭愁予題名，中國文學家高行健認為，這幅作品中景深消失了，讓人難以分辨是攝影還是畫。

隨著柯錫杰過世，蕭瓊瑞內心雖感到不捨，但認為柯錫杰在夫人樊潔兮陪伴下，住在淡水看山看河渡過晚年，「他是幸福的。」

(中時電子報)