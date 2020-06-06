「紅莫尼卡」備有碳精棒放映機，可化身露天電影院。（台南市政府文化局提供／李宜杰台南傳真）

隨科技變遷，為避免錄影帶因劣化或讀取不易，導致早期影像逐漸流失，台南市政府文化局與南藝大媒體中心10年前發起搶救，呼籲民眾保留錄影帶，並開設工作坊，教導民眾數位修復。今年，文化局爭取經費採購「搶救家庭記憶下鄉巡迴胖卡」，並取名為「紅莫尼卡」（Home Movie Car），供南藝大團隊下鄉巡迴宣傳，加緊搶救腳步。

文化局長葉澤山6日在大南門城與團隊交車，他表示，未來透過「紅莫尼卡」，團隊能即時替民眾修復、清潔錄影帶，車內也備有碳精棒放映機，可化身露天電影院，供民眾休憩。葉澤山指出，台南搶先全國，首先發起民間影像搶救，積極向中央爭取前瞻計畫補助，文資保存不遺餘力。

台灣電影文化資產保存協會理事長井迎瑞說，1980年代起，民眾開始使用攝影機記錄生活，包括：婚喪喜慶、生日派對、畢業典禮或民主抗議活動；但隨科技變遷，修復器材逐漸不敷使用，因此自2013年著手搶救計畫，至今已舉辦35場工作坊，保留無數珍貴影音歷史。

南藝大音像資料保存及展示中心主任吳永毅指出，巡迴胖卡將教導民眾清潔、修復錄影帶。他表示，上月赴後壁區宣傳時，即使是高齡80歲的阿公、阿嬤也都能輕易上手，完整修復畫面，最後甚至舉辦了小型「首映會」，長輩們看著年輕時的模樣，回憶湧現、感動萬分。

吳永毅說，團隊採「原件交還」，民眾繳交錄影帶，由團隊協助轉成數位影像後，將歸還原帶。他提到，未來「紅莫尼卡」將移師六甲、將軍、新營等區，預計10月底前舉辦9場活動，盼民眾踴躍參與，協力保留集體記憶。

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(中時 )