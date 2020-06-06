盧靚、徐亨和林義芳等人合夥在桃園八德開的「真功夫」音樂餐廳，日前受到疫情影響停業近3個多月，近期因疫情趨緩，6日宣布重新開幕，一連2天找來蔡小虎、阿吉仔等多位藝人表演，出身綜藝界的立委余天也站台力挺，全場將近30桌幾乎爆滿，談到先前停業期間，身兼股東及餐廳公關長的盧靚感嘆損失數百萬，這兩天邀請藝人成本幾乎沒賺，希望接下來疫情獲控制，半年內能順利回本。

盧靚表示，去年12月25日試營運，今年1月9日才正式開幕，沒想到受疫情關係，坦言當時要暫停營業時很掙扎，深怕員工生計受影響，更要員工趕快去外面找工作，近期即將重起營業，更有員工表示「願意再回來工作」，讓盧靚很感動。

盧靚、徐亨等人在桃園八德開設「真功夫」音樂餐廳6月6日重新開幕。（許政榆攝）

多年前受到澎恰恰事件影響，盧靚幾乎淡出演藝圈，今年兩人破冰放下往年恩怨，先前傳出澎恰恰被黑道欠債疑似輕生，盧靚表示有看到新聞，5月的時候有跟他聯絡，「我有跟他聯絡，問他還好嗎，他說沒事」，盧靚說這（債務）太私人的事，不太可能去問，不清楚他投資狀況，只知道他好像有投資劇團，花費頗高，至於會不會邀請澎恰恰來餐廳表演？盧靚大方說「如果有機會，他也願意的話，當然ok」。

47歲的盧靚擁有亮麗外型，目前育有一女的她，被問到感情狀況時，一旁的徐亨開玩笑「漂亮女神追求者很多，一次都20幾個」，讓盧靚緊張猛流汗。她說，準備升國中的女兒跟爸爸關係很好，也認識她很多朋友，對於追求者盧靚坦言「我現在是累到好想結婚，想要有人照顧」，但表示自己對婚姻很理智，不會閃婚，女兒曾說要她教外國男友，盧靚傻眼「我英文又不好」，徐亨笑說「交外國人如果再交台灣人，落差會太大」，發言尺度無極限，讓一旁盧靚忍不住想逃離現場。

盧靚坦言過去情緒管理步調慢，很多事都會擺在心裡，在台灣藝術學院（台藝大前身）畢業後，她另外修情緒管理課程，不僅對自己有幫助，也希望對即將進入青春的女兒有幫助。盧靚除了完成課程，近5年來更升格當小學教師，教導國小高年級學生面對社會壓力，並能適當紓解情緒。

徐亨過去因投資失利，欠下2億債務，他透露正在努力工作還債，坦言前陣子因為疫情很辛苦，但還好大家都很體諒，完全沒收入狀況下，能還多少是多少，或是替對方工作抵債。至於目前手上工作，他透露先前有主持網路節目，也有戲劇邀約，但因疫情關係都還不確定。

盧靚、徐亨等人合資開設「真功夫」音樂餐廳，因疫情停業2個月，6月6日重新開幕。（許政榆攝）

(中時 )