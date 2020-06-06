40歲童星出身的小彬彬最近宣布梅開三度，他與小13歲的越南女友「小英」登記結婚，小彬彬上節目自曝這段感情的來龍去脈，他透露一開始自己就對女友追求猛烈，兩人後來相隔兩地，讓他忍不住在視訊中求婚，卻被女方打槍說：「通常有離過兩次婚的都不是好男人」。

小彬彬最近上《命運好好玩》分享說和小英是經過朋友認識，後來才發現對方是越南人，很聊得來，他自嘲是射手座行動派，便猛邀對方一對一約會，看夜景、坐摩天輪樣樣來，也因此發現小英根本不知道他的過去，秀出兒子小小彬，小英才說知道他，「是演《下一站幸福》的！」

小彬彬分享，小英發現她結果兩次婚後沒嚇跑，還是繼續維持交往，一年後小英回到越南，有次女方打電話來，小彬彬才感覺自己真的很寂寞，便在視訊電話中求婚，女方先給他碰軟釘子問：「可是跨國婚姻很難喔」，小彬彬回：「重點是妳接不接受」，小英又說：「通常有離過兩次婚的都不是好男人」，小彬彬愣了一下便保證：「我一定是好男人」。

後來，小彬彬答應老婆會在越南宴客，兩人本來計畫要在台灣拍婚紗照，因疫情拖延，三個小孩也對小彬彬再婚相當支持，開心看到爸爸勇敢追求幸福。

(中時電子報)