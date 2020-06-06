高雄市長韓國瑜罷免案，突破罷免門檻，同意罷免票數達93萬9090人，韓國瑜確定被罷免。資深媒體人趙少康批，韓國瑜被罷免，是民主史上蒙羞的一頁。不過他也建議，韓國瑜可先沉潛休息，未來或許也可選國民黨主席。

趙少康在《Yahoo TV》表示，很不幸，韓國瑜今天被罷免了，他的政治路本來就起起伏伏，但失敗不代表就是失敗，成功也不代表一定成功。他仍覺得法律有問題，當選要超過1/2的票，怎麼會1/4就可以把市長罷免掉。

趙少康點出，國民黨未來怎麼做他不知道，不過如果下次選出民進黨市長來，一年後也發動罷免，把人罷免掉，因罷免比當選容易多了，只要1/4就好，韓國瑜的支持者和國民黨支持者，在高雄一定有1/4，那就會變成惡性循環，他認為這並不好。

趙少康也批評說，韓國瑜被罷免，其實在民主史上是蒙羞的一頁，這個法律實在太不合理了，全世界大概沒有這樣的法律。以前罷免門檻要一半，一半很難罷免，他們就把它修成1/4，本來選上一個人，就是個契約，在這段時間去看這個人表現得好不好，若不好，下次不選這人就是了。當然韓國瑜被詬病的就是他去選總統，但是選總統也不是什麼罪大惡極的事，選民願意支持就選上、選民不支持就選不上，選上就替台灣人民做更多的事，選不上就回到原來的職位。

至於韓國瑜的未來？趙少康則建議說，韓國瑜現在有很多條路走，第一個當然就是沉潛休息；第2，有人說韓國瑜是不是要選國民黨主席，這要看他自己的決定。他如果要選國民黨主席，一定要有那個本事，讓國民黨能夠真的站起來，要讓這麼老的黨重生，並不是一件容易的事情，比如以後的立委選舉等等。不過他也認為，人生也不是一定就是搞政治，韓國瑜走這一趟，對他自己來說也是成長很多，無論怎樣，他都不要灰心，人生的路，上帝常常給人關了一扇窗，但又會給人開一扇窗。

(中時電子報)