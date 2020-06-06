朱銘美術館「狗狗野餐運動會」今（6日）登場，吸引了超過300組汪星人與飼主在美術館裡同樂。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」今（6日）登場，吸引了超過300組汪星人與飼主在美術館裡同樂。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」今（6日）登場，吸引了超過300組汪星人與飼主在美術館裡同樂。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」今（6日）登場，吸引了超過300組汪星人與飼主在美術館裡同樂。（朱銘美術館提供）

朱銘美術館「狗狗野餐運動會」今（6日）登場，吸引了超過300組汪星人與飼主在美術館裡同樂，狗狗們舒服地躺在美術館草皮上，飼主紛紛表示「可以帶狗狗來美術館真的太夢幻了！下次還要再來」、「美術館很美，跟在寵物公園玩耍的感覺非常不一樣，主人可以很放鬆，這個活動實在太棒了！」，大人、小孩、毛小孩，都開心地一同樹蔭下野餐乘涼、欣賞藝術品，玩得不亦樂乎。

為搭配「2020年朱銘美術館年度特展：創藝運動場」，美術館規劃一系列運動相關活動，這次特別與新北市政府動物保護防疫處共同舉辦「狗狗野餐運動會」，開放飼主帶著毛小孩來園區草地上野餐、打滾放風，現場同時還有獸醫免費義診服務、寵物晶片及狂犬疫苗免費施打。

許多飼主精心準備食物在太極廣場草地上和小朋友以及狗兒一起野餐，吃飽了還可以狗狗運動會闖關遊戲，像是s形障礙賽、狗狗平衡桿、狗狗跨欄、地洞等遊戲，讓狗兒跑一跑、跳一跳，美術館還貼心準備許多寵物相關贈品給飼主們，大家都直呼非常值回票價。

朱銘美術館表示為營造友善安心場域，自2018年起邀請禮貌狗狗與飼主入園一日遊，推廣寵物友善觀念、傳達逛美術館尊重藝術品也尊重生命的理念。今年邁入第三年，除了獲得新北市動保處認同，多家寵物用品品牌包括Lishinu利斯努、小鹿山丘eggshell、GO VITA樂維他寵物保養專家、Abao阿寶、毛起來MAOUP、臭味滾寵物環境清潔專家等也共襄盛舉。

(中時 )