現代人喜歡用網路社群平台，逐漸成為傳播惡意訊息的媒介，先前有網友發現，YouTube的兒童影片，暗藏「洗腦訊息」，呼籲家長不要放任孩子隨機播放影片，最近instagram、推特、臉書，出現大量不明帳號，大多使用韓星照片，點擊進去發現暗藏恐怖、血腥暴力影像。

近期許多網友發現，推特還有instagram出現大量以韓國團體為主的帳號，無論是首頁照片、還是帳號裡分享的影片，都是用韓星影像，騙網友點進去後，會發現中間穿插令人恐懼不安的照片，包括用刀鋸人體、割喉等血腥影像。

根據「臺灣靈異研究學會」臉書指出，這些帳號通常都含有「Slits、slitz、ψ̵、ꆛ、⍎、⍕」，甚至會用「BTS、KPOP、Kpopfancams」等標籤，誘導粉絲容易搜尋，目前還不確定背後動機，「臺灣靈異研究學會」建議網友不要點進去看、不要搜尋，也不要在該處留言。

至於裡面暗藏極度血腥、恐怖的影像，不確定是否為暗網（Dark web）流出，但有網友透露，似乎是兩位版主的權力鬥爭，惡意發布死亡威脅，集體霸凌等，但實際真相仍不得而知。

(中時電子報)