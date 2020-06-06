罷韓投票於今日落幕，支持罷韓人數超過門檻，中選會副主委陳朝建表示，中選會將於6月12日審定罷韓投票結果。

陳朝建表示，對外界關心的若干問題，今天高雄市選委會開票計票的結果，預定將於6月12日提報中選會委員會議予以審定；但對於諸多媒體記者關心若有罷免無效訴訟，是否將影響市長補選的問題，他表示此事涉及公職選罷法或地方制度法等假設性問題，依法循例不予以評論，無論是公職選罷法或地方制度法，其法律主管機關均為內政部，中選會及高雄市選委會定會依法再辦理後續的選務，餘則不予評論或回應。

中選會及高雄市選委會也感謝今日選務的辦理，每位投票權人都配合2月以來防疫期間的各項選務防疫措施，如戴上口罩、維持社交距離投票，並配合額溫的量測，以及進行手部消毒等，對此，我們也要感謝每位配合選務防疫措施的選民；

同時，中選會及高雄市選委會也要感謝每位選務工作同仁，2萬多名的選務人員，無論是主任管理員、主任監察員、管理員、監察員及警衛人員與選監檢警人員等等，因為在今天這樣的天候條件下又是假日服勤，每位都盡心盡力並依法辦好選務，讓每位投票權人既珍惜自己手中的這一張票，也讓每位投票權人也都尊重別人手中的那一張票，使得選務的辦理可以平順、平穩及平和，對於今日投入選務工作的每位夥伴，中選會都表達高度感謝之意。

(中時 )