林隆璇出道30多年，是圈內知名資深音樂人，他之前受邀於台南應用科技大學流行音樂系學會擔任授課教授，廣受學生歡迎，上月29日他為該系畢業公演擔任導演，林隆璇謙虛表示：「學生們伴奏、演唱都滿專業，比較大的挑戰反而是我自己擔任導演吧，一直在想如何把節目安排得好看又順暢，因此決定演唱會一定要有風格，找來髮妝幫學生們包裝、走向明星化。」

林隆璇日前在社群網站發文，透露自己出道多年終於擔任導演，雖不是執導戲劇，但已興奮且滿足；原來，當導演是林隆璇從小的夢想，他說：「我大概是大學準備畢業那段時間，經常去看新銳導演的演講，當時像侯孝賢、柯一正導演的演講我都看過，很想成為導演，但後來出唱片一路就當了歌手，直到現在心裡面還是有一點小小的遺憾。」

林隆璇2012年擔任音樂劇《夢想大飯店》製作人，接觸導演的工作內容，卻一直沒機會執導戲劇，林隆璇說：「如果真的要去做，我滿喜歡驚悚片或懸疑片這類劇情，像《誰是被害人》、《佈局》這些片子我都滿喜歡的，將來如果有機會，希望可以執導這一類的片子」。

林隆璇日前為授課大學的畢業公演擔任導演。（青田音樂提供）

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