永和警分局本周針對無照駕駛及危險駕駛部分執行強勢取締並結合扣車禁駛，以降低事故發生。（永和警分局提供）

日前監理機關統計，新北市永和區復興商工、福和國中及永和國中周邊路段無照駕駛車禍肇事率偏高，永和警分局本周針對無照駕駛及危險駕駛部分執行強勢取締並結合扣車禁駛，以降低事故發生。

據交通部統計資料顯示，新北近3年無照駕駛違規案件有14萬696件，占違規總案件比率達7.84％，其中以機車無照駕駛12萬4871件最多，年齡分析又以18至24歲占所有年齡層32.3％最多; 交通事故導致30日內死亡者，以15歲到24歲共25人最多，超越65歲以上的高齡族群，而在校園周遭500公尺內交通事故發生件數排名，以永和區校園集中的永元路、林森路件數居多。

永和警分局為降低未成年事故傷害及用路人安全，自6月1日起針對轄內永和國中、福和國中、復興商工及智光商職附近等經統計交通事件發生最多前幾名校園周遭道路，加強稽查、取締未成年無照駕駛及危險駕駛之違規行為。

另為達嚇阻效果及避免未成年人被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方於查獲符合禁駛條件者均當場扣車代保管。此外，在攔查未成年駕駛過程時，也常遇到年輕朋友表示，家人也都知道有無照騎車情形也不會管，所以被開單也沒差；故為強化車輛所有人管理責任，凡查獲無照駕駛者均會依處罰條例第21條第5項車輛所有人允許無照之違規駕駛人駕駛其車輛之規定，除補開車主6000至1萬2000元之罰單外，並記該車違規紀錄一次。

經統計6月1日至6月5日取締危險駕駛及無照駕駛違規58件，扣車代保管30件，總計109年1月至5月共取締無照違規767件。

永和警分局也提醒，無照駕駛不一定會是事故發生的原因(如：無照綠燈被闖紅燈的給撞了)，但在實務的肇事鑑定案例上，大多數會將無照駕駛列為肇因之一。另在肇事後保險理賠部分，很多任意險的保險條款都明定無照駕駛發生交通事故不出險，也就是說，發生車禍即使有保險也可能一毛錢拿不到。至於強制險部分，因為是賠給對方當事人，所以保險公司一定要出險，但會再向無照駕駛者代位求償，等於是駕駛人自己要去吸收保險公司賠給對方的強制險金額。綜言之，沒駕照就不要碰車，以免被撞還要吃上賠償責任。

警方將持續配合監理機關、教育局蒐集學生交通事故、無照駕駛違規人資料，將高事故、高違規風險的學校列入優先安排取締及宣導對象。也配合代保管車輛機制，通知車主、家長領回車輛，藉此告知無照駕駛狀況，並約束其行為。青少年無照騎車上路屢屢發生事故，造成嚴重傷亡，強勢處罰取締並不是目的，最重要的還是青少年及其他用路人安全，防止憾事不斷發生。

(中時 )