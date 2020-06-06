紙風車劇團多年布景道具心血遭惡火吞噬，左前方可看見未被燒毀的海龜。（杜宜諳攝）

紙風車劇團多年布景道具心血遭惡火吞噬，右方可看見未被燒毀的石虎。左為紙風車團長任建誠、右為文化部次長蕭宗煌。（李欣恬攝）

紙風車劇團、綠光劇團位於新北市八里的工作室，6日遭惡火吞噬，多年心血，付之一炬，包括紙風車招牌的《唐吉軻德》道具。紙風車文教基金會執行長李永豐徹夜未眠，他收拾心情表示，不喜歡把事情變得太悲情，他自嘲：「這不是跟 《人間條件3》裡的角色一樣嗎，展現無可救藥的樂觀，遇上火災，高興拍手說：燒掉了，這樣晚上睡覺就沒有蚊子了。」

看著現場僅存的海龜、石虎大型道具，他說：「海龜還在、石虎還在，旁邊還有一個大水桶也在，我還擁有許多。」李永豐表示，「人生本來就有各式各樣的困難，我會勇敢面對，我們重新來過就好，對孩子的承諾不變，對綠光觀眾承諾不變，希望可以排除一切困難，如期演出。」

疫情間各行各業都不好過，李永豐表示，為了讓團隊撐下去，他想了很多方法，積極尋覓生路，這一整周來，更是日日工作到深夜，「原本好不容易來到星期五（5日），以為自己可以睡到周六（6日）早上，沒想到凌晨接到電話，趕到現場，看著現場一直燒，卻無能為力。」

李永豐說，他真的不喜歡把事情變得太悲情，「我們沒有悲痛，不需要哭天搶地，事情一件件處理好就對了。」愛聽古典樂的李永豐說，他回家要先聽德佛札克的新世界交響曲，迎向新世界。

(中時 )