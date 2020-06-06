去年底在台北國父紀念館舉辦《絕對·詩學-柯錫杰 玖齡 影像藝術展》時便是在醫護人員陪護下入場，被視為「台灣現代攝影第一人」的攝影家柯錫杰，經妻子亦是知名舞蹈家樊潔兮證實，已於5日下午辭世，享壽90歲，近日將再擇期舉辦追思會。

樊潔兮感謝各界關心但目前還需要休息，文化部部長李永得今日也已請司長聯絡慰問。成大歷史系教授蕭瓊瑞指出，楊錫杰已是自然老化而故去，並無病痛。

蕭瓊瑞指出，柯錫杰的成就「是國際性的」，他的「心象攝影」在看似自然風景的表現中，卻有很深的人文思維，「有人說他帶著故鄉在流浪，實則是一種對自我存在、人類在宇宙中，萬物有情的感慨」。包括他1979年經典作《等待維納斯》，即是其低限主義的代表作，在極為簡潔、寧靜的畫面中，有著深刻的感性觸動。

蕭瓊瑞也透露《等待維納斯》的創作，實是柯錫杰結束了在紐約的商業攝影活動後，在希臘只匆匆補捉的鏡頭，「但回到工作室洗出來，自己都起雞皮疙瘩」而後更由詩人鄭愁予命名，意味純淨如文明誕生之美。

柯錫杰作品受東西方肯定，並曾獲吳三連、國家文藝獎。知名攝影藝術家郭英聲也指出，柯錫杰的辭世，是一個時代的結束，並念及兩人於80年代在巴黎的相遇而無限感慨。

(旺報 )