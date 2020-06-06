高雄市長韓國瑜遭罷免通過，在市府發表談話，表達「2個感謝、3個遺憾、1個祝福」後即離開，晚間他接受本報電話訪問時表示，目前心情非常平靜，坦然接受結果，也希望高雄愈來愈美好，至於個人下一步，還需要一些時間思考，不過，「下周市政團隊螺絲還是不能鬆動，周一防疫會議、周二市政會議一定繼續開」。

下午4點開票前，市府局處首長、國民黨籍議員陸續抵達市府四維行政中心，以行動支持韓國瑜，隨著票數愈來愈明朗，現場氣氛一片低迷，議員、局長們愁眉苦臉，沒想到反而是韓國瑜刻意打起精神，要大家「輕鬆一點嘛」，甚至對著一名愛唱歌的女議員說：「不然妳唱首歌好了！」議員們只能苦笑回答：「都這時候了，市長還在替別人打氣」。

「哈哈，我的個性本來就是這樣，遇到愈大的事情我愈冷靜！」韓國瑜晚間接到本報記者的電話，表示自己的心情很平靜，也特別謝謝高雄在地媒體這段時間為了有關他的新聞，東奔西跑忙碌，工作量大增。

記者問他，有些藍營支持者抱怨高雄人無情，對市政團隊的政績都視若無睹，韓國瑜馬上回答說：「千萬不要這樣講，高雄市民只是做出他們的決定，我們還是希望高雄的未來愈來愈美好！」

外界關心他的下一步，是否可能參選明年黨主席，或成立基金會繼續延續政治能量？韓國瑜表示，現階段他要把剩下1周的任期好好做完，未來規畫還沒有時間想，要多花點時間好好思考。

韓國瑜強調，市府團隊下周還是照樣上班，他周日已安排一些私人會晤行程，周一的防疫會議、周二的市政會議將繼續開，螺絲一刻都不能鬆懈，「星期一還是會看到我，很快就和大家見面了！」

(中時 )