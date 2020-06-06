高雄市長韓國瑜罷免投票今天通過，新北市發言人蔣志薇轉述新北市長侯友宜說法表示，「民意已經做了決定，雖然遺憾，我們尊重。」

侯友宜說，韓市長的團隊這段時間辛苦了，從市政到防疫工作，他們都很認真努力，不要氣餒，未來如果再有為國家社會服務的機會，我們一起加油！

(中時 )